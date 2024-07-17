İşçiler çatıda ceset buldu

Kaynak: İHA
İşçiler çatıda ceset buldu

Elazığ’da bir binanın asansör bakımını yapmak isteyen iki işçi, binanın çatı katında asılı vaziyette erkek cesedi buldu.

Cumhuriyet Mahallesi Kaşkarlı Mahmut Sokak’ta bulunan bir binaya asansörlerin bakımı için gelen işçiler çatı katına çıktı. Karşılarında asılı halde ceset gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden gencin 16 yaşındaki Hulusi Arabacıoğlu olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Arabacıoğlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Gencin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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