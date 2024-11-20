İşçiler zehirlendi fabrika tatil edildi

Kaynak: İHA
İşçiler zehirlendi fabrika tatil edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde zehirli gazdan etkilenen ilk belirlemelere göre 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan işçiler evlerine gönderildikten sonra fabrika tatil edildi.

Ormo Yün İplik Sanayi fabrikasının boyahane bölümünde yaşanan kimyasal tepkime sebebiyle fabrikayı yoğun bir kimyasal duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw332756-02.jpg

Fabrika yönetimi bin 150 işçiyi binadan tahliye ederken, ilk belirlemelere göre 15 işçi zehirli gazdan etkilendi.

aw332756-03.jpg

Gazdan etkilenen işçiler Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, gaz zehirlenmesi olması nedeniyle acil servis kapatıldı.

aw332756-05.jpg

10 işçi hastanenin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Servisi'nde kontrol altına alınırken, gazdan etkilenen bazı işçiler ise buradan Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

aw332756-01.jpg

Yaşanan olay sonrasında fabrika yönetimi tüm işçileri evlerine göndererek fabrikayı tatil etti.

Son Haberler
Esrarla yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi
Esrarla yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi
Seyir halindeki aracın kaputuna tutunarak gitti
Seyir halindeki aracın kaputuna tutunarak gitti
Adıyaman'da olukları temizleyen kadının tehlikeli anları kamerada
Adıyaman'da olukları temizleyen kadının tehlikeli anları kamerada
Nesli tükenme tehlikesindeki yaban keçileri kayalıklarda görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesindeki yaban keçileri kayalıklarda görüntülendi
Yok artık bu kadarı da olmaz! Park halindeki araçtan tencere ve tava çaldı
Yok artık bu kadarı da olmaz! Park halindeki araçtan tencere ve tava çaldı