İşçileri ihmal mi öldürdü? Girdikleri kuyuda can veren işçiler toprağa verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ’de çalışan iki işçi, atıksu arıtma istasyonunda arızalanan pompayı tamir etmek isterken kuyuda metan gazından zehirlendi.

İşçileri ihmal mi öldürdü? Girdikleri kuyuda can veren işçiler toprağa verildi.

Yeniçağ / Balıkesir / Kemal Özgüler

İşçilerin cansız bedenleri arkadaşları tarafından kuyudan çıkarıldı. Belediye, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kuyuya gaz maskesi olmadan indiler

Olay, dün akşam saatlerinde Ovaköy’deki atıksu arıtma istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç isimli iki işçi, arızalanan pompayı tamir etmek için kuyuya indi. Ancak kuyuda yoğun metan gazı bulunduğu için işçiler zehirlendi. İddiaya göre, işçilerin gaz maskesi takması gerekiyordu ancak gaz maskesi bulunmadığı için işçiler hayatlarını kaybetti.

İşçiler bugün defnedildi

İşçilerin cesetleri, arkadaşları tarafından kuyudan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçilerin öldüğünü belirledi. İşçilerin cenazeleri bugün Balıkesir’de toprağa verildi.

Belediyeden sessizlik

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Belediye, sosyal medya hesabından sadece işçilerin ölüm haberini duyurdu. Olayın neden ve nasıl gerçekleştiği konusunda bir bilgi vermedi.

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