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İşçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu 

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan çiftlikte işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. 

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:47
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İşçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu 

İşçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu 
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Yangın, Mollafenari Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yer alan çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte çalışan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle, konteyner alevlere teslim oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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