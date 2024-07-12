İşçinin makineye sıkışan eli koptu

Kaynak: İHA
İşçinin makineye sıkışan eli koptu

Pendik'teki bir kalıp imalat atölyesinde gerçekleşen kazada bir işçinin eli koptu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendik Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak'ta, gece saat 01.00 civarında kalıp imalatı yapan bir iş yerinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Bir işçi, baskı makinesinde çalışırken elini sıkıştırdı. Olayın hemen ardından, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda, işçinin sıkışan eli kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak, kadının eli koptu ve acilen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın gerçekleştiği alan güvenlik şeridiyle çevrildi ve önlemler alındı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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