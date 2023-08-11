İşe Başlama Yardımı artırıldı. Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcıları için bir kez ödenen ve geçen yıl 2 bin 157 lira olan "İşe Başlama Yardımı"nın bu yıl 4 bin 471 lira olarak ödeneceğini açıkladı.

KAYNAK: AA
İşe Başlama Yardımı artırıldı. Bakan Göktaş açıkladı

Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardım yararlanıcılarını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen mesleki eğitim, istihdam ve Toplum Yararına Programdan (TYP) faydalandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 82'sinin engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakım nedeniyle çalışamayacak durumda olduğuna işaret eden Göktaş, "Sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL YARDAM ALAN 140 BİN 131 KİŞİ GEÇEN YIL İŞKUR'A YÖNLENDİRİLDİ

Çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcılarını 2010'dan bu yana işe yönlendirdiklerini belirten Göktaş, 2022'de 140 bin 131 kişiyi İŞKUR'a yönlendirdiklerini, bu kişilere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar "İşe Yönlendirme Yardımı" yaptıklarını bildirdi.

Göktaş, "İşe Yönlendirme Yardımı"nın, sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR tarafından işe yönlendirilmesi halinde iş görüşmesine gidiş ve başvuru/kabul aşamasındaki giderleri için ayda bir, yıl içerisinde azami 3 kez olmak üzere ödendiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra "İşe Başlama Yardımı" kapsamında da destekler verdiklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 2 bin 157 lira olan desteğimizi bu yıl 4 bin 471 lira olarak vereceğiz. İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarının özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri halinde özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini bir yıl boyunca biz karşılıyoruz."

Bakan Göktaş, İşe Yönlendirme ve İşe Başlama yardımlarından faydalananların 12 ay boyunca şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarının kesilmediğini, bu kişilere eğitim ve gıda yardımlarında da öncelik tanıdıklarını bildirdi.

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