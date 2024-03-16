Kocaeli'de işe giderken başından vurularak öldürüldü

Kaynak: DHA
Kocaeli'de işe giderken başından vurularak öldürüldü
Kocaeli’de 25 yaşındaki Gülhan Esen, sabah işe giderken kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından başından vuruldu. Esen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana gelen olayda, İşe gitmek için evinden çıkan Gülhan Esen, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabancayla başından vuruldu.

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KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Esen'e 3 el ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde başından vurulduğu tespit edilen Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 7 ay önce evlendiği tespit edilen Esen'in cinayet şüphelisini yakalamak için inceleme başlattı.

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