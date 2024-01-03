İshal dizanteri ve kanamalara şifa oluyor. İşte o ot

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelen insanlar, kanarya otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini öğrenmeyi sürdürüyor.

İshal, dizanteri ve kanamalara faydalı olan kanarya otunun ortaya çıktı.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), bağırsak hareketlerinin virüs veya kirli yiyecekler yüzünden bozulması sonucu dışkının normalden daha sık (günde 3’ten fazla) ve sulu olması olduğu biliniyor.

İshalin farklı dereceleri vardır, hafifse ishali durduran besinlerle tedavi edilebileceğinin altı çizildi.

KANARYA OTU NASIL KULLANILIR?

Kanarya otu, çeşitli biçimlerde tüketilebilen bir bitki olduğu biliniyor. Çoğunlukla çay şeklinde içilebileceği vurgulandı. Kanarya otu çayı için, 1 tatlı kaşığı kanarya otunu kaynar suya ekleyin ve 10 dakika demlemeniz önerildi.

Süzün ve günde 2-3 kere için. Kanarya otu, şurup halinde de alınabileceğinin altı çizildi.

Kanarya otu şurubu için, 100 gram kanarya otunu 1 litre suda kaynatacağınız tavsiye edildi.

Süzün ve 200 gram şeker ilave ederek kaynatmayı sürdürün. Ateşten indirin ve soğutun. Soğuyunca şişelere aktarın ve günde 2-3 kere içmeniz önerildi.

Kanarya otu, krem veya merhem olarak da kullanılabilir. Kanarya otu kremi veya merhemi için, 100 gram kanarya otunu 1 litre suda kaynatın. Süzün ve 100 gram yağ katıp kaynatmaya devam edin. Ateşten indirin ve soğutun. Soğuyunca şişelere aktarın ve yaralara uygulayın.