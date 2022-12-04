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İshal ve karın ağrısı bu iki hastalığın habercisi olabilir

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatma Seçil Kırdök, ülseratif kolit ve Crohn hastalıklarının semptomlarının birbirine çok benzediğinin altını çizdi, karın ağrısı ve ishale yol açan bu hastalıkların stres ve kötü beslenmeyle tetiklendiğini açıklayarak uyarı yaptı. İşte o açıklamalar…

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:06
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İshal ve karın ağrısı neyin habercisi?

İshal ve karın ağrısı bu iki hastalığın habercisi olabilir
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Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatma Seçil Kırdök, “1-7 Aralık Dünya Crohn ve Ülseratif Kolit Farkındalık Haftası” vesilesiyle bu hastalıklar hakkında bilgiler verdi. Kırdök, sıklıkla 20'li, 30'lu yaşlarda görülen bu hastalıkların doğru tedaviyle yaşam kalitesini bozmayacağını ifade etti. Crohn ve ülseratif kolit hastalıklarının çok benzer olduklarına değinen Dr. Kırdök “Sebepleri ve klinik bulguları birbirine benzer ama biz hem bazı laboratuvar değerlerine hem de endoskopik değerlendirmelerle ikisi arasındaki farkı anlayabiliyoruz. Ülseratif kolit kalın bağırsağa daha spesifik bir hastalık, sadece kalın bağırsağı tutuyor ama Crohn hastalığı yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsakları tutabiliyor” diye konuştu.

“KÖTÜ BESLENME VE STRES ETKİLİYOR”

Her yaşta görülebilen bu hastalıklara 20'li, 30'lu yaşlarda daha çok rastlandığını belirten Dr. Kırdök, “Genellikle genetik olarak romatizmal hastalık yatkınlığı olan kişilerde görülür. Stresin yoğun olduğu dönemlerde, beslenmenin kötü olduğu kişilerde ya da bazı enfeksiyonların tetiklemesi, bazı antibiyotiklerin tetiklemesiyle ortaya çıkan bir çeşit ülser. Bulgu olarak en çok karın ağrısı ve ishallerle geliyorlar karşımıza. Özellikle ishaller kanlı ve iltihaplı, mukuslu dediğimiz sümükümsü oluyor. Hastalar günde 15-20 kez tuvalete çıkma ihtiyacı hissedebiliyor” şeklinde konuştu.

“İYİLEŞEBİLEN BİR HASTALIK”

İki hastalığın da ilaçlarla tedavi edildiğinden söz eden Dr. Kırdök “Antibiyotik tedavisine rağmen devam eden ishallerde, bu amipli dizanteriyle vs. karışabiliyor, devam ettiğinde biz hastalara ileri tetkikler ve kolonoskopi uyguluyoruz. İkisinin de tedavisi benzer. Basamaklı tedavileri var; bazı hastalar ilk basamak tedaviyle hemen iyileşmeye dönebilir ama bazı hastalar biraz daha dirençli olabilir. O zaman bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, kortizon tedavileri devreye girebilir” diyerek tedavi sürecini anlattı.
Bu yöntemlerle çözülmeyen vakalarda ise daha ayrıntılı ilaç tedavilerini tercih ettiğini ifade eden Dr. Kırdök, damardan uygulanan ya da insülin gibi enjeksiyonla uygulanan üst basamak tedavilerine yöneldiklerini söyledi. Bu hastalıkların tedaviye cevap veren türde hastalıklar olduğunu belirten Dr. Kırdök, tıpkı şeker ve tansiyon hastaları gibi uzun süreli bir ilaç tedavisi gerektiğini söyledi.

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