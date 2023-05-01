İshal yapan yiyecek listesi

CNN Türk’te yer alan habere göre; İshale durumunun ortaya çıkmasına sebebiyet verebilen yiyeceklerin fazla miktarlarda tüketilmesi ve düzensiz bir biçimde kullanımının söz konusu olması ishale yol açabilmektedir. Bu nedenle ishal yapan yiyeceklerin dikkatli tüketilmesiyle birlikte oluşabilecek ishalin önüne geçilmesi mümkün olabilmektedir.

İSHAL YAPAN YİYECEKLER NELERDİR?

- Karpuz,

- Sarımsak,

- Kavun,

- Soğan

- Aşırı baharatlı yiyecekler,

- Kızartılmış yiyecekler,

- Acı biber

- Fast food yiyecekler,

- Yoğurt,

- Çok yağ içeren yiyecekler,

- Kefir,

- Fındık,

- Yeşil yapraklı sebzeler,

- Kiraz,

- Patates cipsi

- Kuru fasulye ve nohut yemeği,

- Mısır,

- Lahana,

- Şeftali,

- Süt ürünleri,

- Acı çehre tohumu.