İshalden neler ve nereler sorumlu

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, erişkinler dahil özellikle çocuklarda görülen ishal vakalarının sorumlusunu ayrıntılarıyla anlattı. Pulak park ve bahçelere dikkat çekerek şunları söyledi:

“ Park ve bahçelerde bulunan mikroorganizmalar ve sebze meyvelerin yıkanmadan tüketilmesi risk oluşturur.” dedi.

Çocuklarda da özellikle okul öncesi dönemde ve kreş ortamında ortak kullanılan eşyalarında ishale yol açtığını vurgulayan Parlak sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Park ve bahçelerde mikroorganizmalar tehlike saçar. Çocuklar ellerini yıkamazsa ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar. Eller mutlaka sabunlu suyla yıkanmalıdır. Çocuklarda rota virüsü saptanmasına neden olur. Kreş yaşındaki çocuklarında ortamdan mikrooganizma kapacağı kesindir.”

Pulak, ishal nedeniyle hekimlere başvuran erişkinlerin sayısının da yaklaşık yüzde 20 civarında olduğunu belirtti ve şunları aktardı:

“ Norovirusler aynı zamanda virüslerden kaynaklanan ishal salgınlarının yüzde 60 ile 95'ini oluşturur. Genellikle, kişiden kişiye temas, bulaş ağız-dışkı yoluyla, hazır-açıkta satılan gıdalar ve kontamine suyun yutulmasıyla birlikte sindirim sisteminde ciddi hastalıklar gelişir. Bu tür virüslerin hastalarda mide ve bağırsak rahatsızlıkları, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri artar. Bu durumlarda 48 saat içinde doktora gidilmelidir.”

NE TÜR BESİN KULLANMALIYIZ?

Dr. Pulak, ishal olan kişilerin nasıl beslenmesi gerektiğini de açıkladı:

“ Ancak bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik kullanmadan kesinlikle düzelmez. Bu semptomlar varsa hekime başvurulmalıdır. Probiyotik adı verilen besinler tüketilirse uygun olur. Yoğurt ve kefir tüketmekte yarar vardır.”

İHA