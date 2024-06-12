İşi olmayan sokağa bir adım bile atmasın! Çöl sıcaklıkları geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
İşi olmayan sokağa bir adım bile atmasın! Çöl sıcaklıkları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran için hava durumu tahmin raporunu duyurdu. Rapor, bazı bölgelerde sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en güncel raporlarına göre, Doğu Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri parçalı bulutlu bir havanın etkisi altında kalacak. Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri de zamanla bu durumdan nasibini alacak. Öte yandan, Hakkari ve çevresi, Van'ın doğu kısımları, Ağrı'nın güney bölgeleri, Kastamonu'nun güney ve doğu alanları, Çorum'un kuzey kesimleri ile Amasya'nın batı çevreleri yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların etkisine girecek. Diğer yandan, ülkenin geri kalan kısımlarının genellikle az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise, özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın zirve yapacağı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, hastalar, hamileler ve çocukların doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, mevcut sıcak ve kuru hava koşullarının orman yangınları için risk oluşturduğunu belirterek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda ikaz etti.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hava durumu genellikle açık ve az bulutlu olacak şekilde tahmin edilmektedir. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri için gökyüzünün çoğunlukla açık olması beklenirken, Batı Karadeniz bölgesinde gün içinde bulutlanma artacak ve Kastamonu'nun güney ve doğu kesimlerinde öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise az bulutlu bir sabahın ardından, iç kesimlerde bulutluluk artışı olacak ve Çorum'un kuzeyi ile Amasya'nın batısı öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlara sahne olabilir.

Doğu Anadolu'da ise genel olarak açık bir hava hakim olacak, ancak bölgenin doğusunda parçalı bulutlanma ve Hakkari, Van'ın doğusu ile Ağrı'nın güney çevrelerinde öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Vatandaşların, özellikle yağış tahmin edilen bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir.

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