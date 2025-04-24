İsias Hotel davasında 6 kamu görevlisi yargılanıyor

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda görülen duruşmada, sanıklardan O.B, M.S.A, A.K. ve F.K. hazır bulundu. B.B. ile Y.G. ise duruşmaya bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

HOTELDE ÇEŞİTLİ TADİLATLAR YAPILMIŞ

Sanıklardan B.B, 1995-2004 yılları arasında Adıyaman Belediyesi'nde çalıştığını, daha sonra başka kamu kurumuna geçtiğini, binaya 1993 yılında yapı ruhsatı verildiğini, belediyeden ayrıldıktan sonra hotelde çeşitli tadilatların yapıldığını ifade etti.

B.B, "2016'dan sonra binanın içi ve dışı tamamen yenileniyor. Bu kapsamda kaçak kat ilave ediliyor. Bizim verdiğimiz ruhsat ile sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde bir benzerlik kalmamış" dedi.

"KONUT OLARAK HAZIRLADIKLARI DOSYAYI TARAFIMA SUNDULAR"

1993 yılında Adıyaman Belediyesi'nde İmar Müdürlüğü yapan sanık Y.G, şunları söyledi:

"Bodrum+zemin+7 katlı olarak ruhsat talebinde bulunuldu. Bu talep üzerine belediyemizin ilgili birimi olan yapı ruhsat büro şefliğince belgeler eksiksiz olarak işlem başlatılmıştır. Gerekli tetkikleri yaparak, kullanım amacı konut olarak hazırladıkları dosyayı tarafıma sundular. Ben de imar yönetmenliğinin ilgili maddelerini dikkate alarak 1 Mayıs 1993 tarihinde yapı ruhsatını imzaladım. Ben bir mimarım, statiker değilim. 27 Mart 1994'te Adıyaman Belediyesinden ayrıldım. 18 Kasım 2001 tarihinde alınan imar ruhsatında benim yetkim yoktur. İddianamedeki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Sanıklardan O.S. ise "1994 yılında Belediye Başkan Yardımcısı olarak işe başladım, 2005 yılında belediyeden ayrıldım. Teknik konuları bilmem mümkün değildir. İlgili müdürlüklerde incelenen ve önüme gelen evrakları onaylıyordum. Belediye başkan yardımcısının teknik konuları incelemesi gibi bir görevi olmadığı gibi ilgili müdürlüklerden sıralı gelen evrakları 'görüldü' mahiyetinde onaylıyordum. Teknik bir kişi olmadığım için evrakları incelemem mümkün değildir. Kusurum yok, beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

M.S.A. da binada ruhsat alınması gereken tadilatların yapıldığını dile getirerek, "Kaçak kat için yapı kayıt belgesi alınmış. İnşaatın imalat hatası var. Bunlar imar kanunu gereğince fenni mesulün sorumluluğunda olan konular. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

Bu arada Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, duruşma öncesi adliye girişinde sorumluların cezalandırılmasına yönelik basın açıklaması yaptı.