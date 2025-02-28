IŞID operasyonunda gözaltına alınan 60 kişiden 46'sı tutuklandı

Düzenlenen operasyonda silahlar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 46 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞID silahlı terör örgütü destekçisi olan ve İstanbul’da faaliyet gösteren Zeynal Payzin’in sorumluluğundaki 'İlim ve Hikmet' dergisinin illegal toplantılarında biraraya geldiği tespit edildi.

Şüphelilerin MASAK raporlarının incelenmesi sonrasında, destekçilerinden fitre ve zekat adı altında para topladıkları belirlendi.

Ayrıca, çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan IŞID terör örgütü üyelerini illegal yollarla Türkiye’ye getirme arayışında oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

46 KİŞİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul’da 68 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 60 şüpheli yakalanırken, aramalarda şüphelilere ait 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, 59 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 46 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.