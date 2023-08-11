IŞİD’den Suriye ordusuna saldırı: 23 ölü, 10 yaralı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre; IŞİD, Suriye askerlerini taşıyan bir otobüsü pusuya düşürerek en az 20 kişiyi öldürdü ve diğerlerini de yaraladı.

Otobüse ateş açıldığı, 23 Suriyeli askerin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Olay, IŞİD’in “bu yılki en ölümcül saldırısı” olarak nitelendirildi. IŞİD'in son haftalarda Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda saldırıları arttırdığına dikkat çekildi.

IŞİD daha önce Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak'ın kuzeyine kadar 88 bin kilometrekarelik bir alanda kontrolü ele geçirmişti. Terör örgütü, yürütülen operasyonlar sonucu 2019'da bölgeden temizlenirken, Birleşmiş Milletler IŞİD'in “kalıcı bir tehdit olmaya devam ettiği” konusunda uyarıda bulunuyor.