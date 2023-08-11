IŞİD’den Suriye ordusuna saldırı: 23 ölü, 10 yaralı

Terör örgütü IŞİD'in Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor'da gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 23 Suriyeli askerin öldüğü belirtildi.

KAYNAK: İHA
IŞİD’den Suriye ordusuna saldırı: 23 ölü, 10 yaralı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre; IŞİD, Suriye askerlerini taşıyan bir otobüsü pusuya düşürerek en az 20 kişiyi öldürdü ve diğerlerini de yaraladı.

Otobüse ateş açıldığı, 23 Suriyeli askerin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Olay, IŞİD’in “bu yılki en ölümcül saldırısı” olarak nitelendirildi. IŞİD'in son haftalarda Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda saldırıları arttırdığına dikkat çekildi.

IŞİD daha önce Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak'ın kuzeyine kadar 88 bin kilometrekarelik bir alanda kontrolü ele geçirmişti. Terör örgütü, yürütülen operasyonlar sonucu 2019'da bölgeden temizlenirken, Birleşmiş Milletler IŞİD'in “kalıcı bir tehdit olmaya devam ettiği” konusunda uyarıda bulunuyor.

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Ndao yeniden İstanbul'da Dünya
Ndao yeniden İstanbul'da
Aşırı sıcakların bilinmeyen riski ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Aşırı sıcakların bilinmeyen riski ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti Güncel
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti
Sivasspor Achilleas Poungouras'ı transfer etti Spor
Sivasspor Achilleas Poungouras'ı transfer etti
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak? Keşfet
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Erciş’te 237 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel
Erciş’te 237 kök Hint keneviri ele geçirildi
Türk mitolojisinde ana Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde ana