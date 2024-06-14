IŞİD'in kurucusu Ebubekir El Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de yakalandı

IŞİD’in Türkiye’deki elemanları yapılan operasyonlarla ortaya çıkıyor. Türkiye’ye giren milyonlarca sığınmacıların arasında terör örgütlerinin elemanları Türkiye’nin farklı şehirlerinde ortaya çıkmaya devam ediyor.

Polis ekipleri IŞİD’in kurucusu olan Ebubekir El Bağdadi’nin akrabasının Türkiye’de olduğunu tespit etti. Sık sık eşgal değiştiren W.K.K.A.B, Kırşehir merkezinde yakalandı. Emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda şapka, bere, maske takarak, sık sık eşkal ve adres değiştirerek gizlenen, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olan W.K.K.A.B isimli şahıs, Kırşehir şehir merkezinde gözaltına alındı. Evinde çok sayıda dijital materyale de el konulan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.