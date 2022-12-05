5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • IŞİD'in Türkiye 'emirine' ağırlaştırılmış müebbet talebi

IŞİD'in Türkiye 'emirine' ağırlaştırılmış müebbet talebi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen IŞİD’in sözde Türkiye emiri Kasım Güler'in, tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Güler için ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 15:27
Takip Et

IŞİD'in sözde Türkiye emiri Kasım Güler'e ağırlaştırılmış müebbet talebi

IŞİD'in Türkiye 'emirine' ağırlaştırılmış müebbet talebi
+
Aa
-

Kasım Güler, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranırken MİT'in düzenlediği operasyonla yakalanarak 15 Haziran 2021'de Türkiye’ye getirildi.

IŞİD’in sözde Türkiye emiri olduğu ileri sürülen 'Ebu Usame el Türki' kod adlı Güler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itiraflarda bulunacağını söyledi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güler ifadesinde, örgütün Türkiye’de sansasyonel eylemler yapmayı planladığını ve çeşitli yerlere silah gömüldüğünü söyledi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Güler hakkında, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Güler, savunmasında Emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerini baskı altında alındığı iddiasıyla reddetti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Sanık Güler'in, Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Güler ile avukatı hazır bulundu.

Savcı Emre Giray Görmez, mütalaasını açıklayarak, sanık Kasım Güler'in selefi düşünce ile 2008 yılında Afganistan’a giderek radikalleştiğini belirtti.

Savcı, sanığın 2010 yılına kadar burada bazı radikal gruplar içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve Türkiye’ye geldikten sonra yakalanarak hakkında adli işlem yapıldığına dikkat çekti.

Güler’in, 2012-2014 yıllarında Suriye’de faaliyet gösterdiğini ve IŞİD’e katıldığını belirten savcı, 2017 yılında sözde Tu¨rkiye vilayeti heyetinde görevlendirildiğini, Ekim 2018’de sözde Türkiye Valisi/Emiri olarak görevlendirildiğini belirtti.

Savcı Güler'in, örgütün üst düzey yöneticisi olarak Türkiye üzerinde çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, 'Anayasal düzeni ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme' suçundan 26 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
3
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
5
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
7
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Rusya'dan Batıya sert petrol yanıtı. Bu kararı tanımayacağız
﻿Rusya'dan Batıya sert petrol yanıtı. Bu kararı tanımayacağız
﻿Rusya'dan Batıya sert petrol yanıtı. Bu kararı tanımayacağız
﻿Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1'de sondaja başladı
﻿Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1'de sondaja başladı
﻿Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1'de sondaja başladı
﻿Bebek bezlerini açan polislerin ağzı açık kaldı
﻿Bebek bezlerini açan polislerin ağzı açık kaldı
﻿Bebek bezlerini açan polislerin ağzı açık kaldı
﻿Atılar selde sürüklendi! İnkumu sahili çöple doldu
﻿Atılar selde sürüklendi! İnkumu sahili çöple doldu
﻿Atılar selde sürüklendi! İnkumu sahili çöple doldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.