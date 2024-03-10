Işıklarda drift attı Sürücülerin zor anları kamerada

Olay, 8 Mart günü saat 14.00 sularında Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde gerçekleşti. Cengiz Aytmatov Caddesinde bulunan 06 Yol-İş Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, yeşil ışığın yanmasıyla araç sürücüleri hareket aldı. Bu sırada, 35 ADM 278 plakalı aracın sürücüsü kavşakta drift yapmaya başladı. Dakikalar süren drift nedeni ile diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu anlar, kırmızı ışıkta duran bir başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.