Işın Karaca son halini paylaştı. Saçları, kirpikleri ve kaşları dökülmüştü

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Sevilen şarkıcı Işın Karaca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzmüştü. Karaca, saçının, kaşının ve kirpiklerinin olmadığı bir fotoğraf paylaşarak, Alopeci Universal (saç kıranın son evresi) hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Hastalığına rağmen sahneye çıkmaya devam eden ve hayranlarına müzik ziyafeti yaşatan Işın Karaca, sosyal medya hesabından konser öncesi yaptığı hazırlıkları gösteren anları paylaştı.

Peruksuz halini gösteren Karaca'nın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sahneye hazırlanırken paylaşım yapan Işın Karaca ''Hazırlanmak bu kadar eğlenceli olmamıştı'' notunu eklemeyi de ihmal etmedi.