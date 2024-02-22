Isıracak it dişini göstermez atasözünün anlamı nedir?

Isıracak it dişini göstermez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Birine zarar verecek olan kişi ya da tehlike unsuru taşıyan şey, çoğunlukla önceden açıkça belirti vermeyecektir. Bu atasözüyle tehlikenin sinsi sinsi geleceğini anlatmak amacıyla kullanılır.

Atasözü, tehlikelerin genellikle sessizce yaklaştığına ve her zaman dikkatli olunması gerektiğini işaret etmek için ifade edilir.

ISIRACAK İT DİŞİNİ GÖSTERMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kendini strese sokma, ısıracak it dişini göstermez."