CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili 1 Ekim’de evinin fotoğrafının bulunduğu bir sosyal medya paylaşımını alıntılayan yazar Ergün Poyraz, “Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade” demişti.

AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu

Bu paylaşımın hemen ertesinde Poyraz gözaltına alınmış, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık suçu kapsamında tutuklanmıştı.

Poyraz’ın sağlık durumuna dair kritik dakikalar yaşanıyor. Şeker hastalığı bulunan Poyraz’ın günde 4 kez insülin kullanması gerektiğini avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, belirtti. Buzoğlu sabah saatlerinde Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a Poyraz'ın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Yazar Ergün Poyraz

"GEREKSİZ MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI"

Buzoğlu, “4 kez insülin kullanması gerekiyordu. Tutuklanmasından öncesinde de parmağında bir yara oluşmuştu. Gözaltına alındığından itibaren kendisine ilaçları verilmemişti. Basına yansımasından sonra ilaçlar verilmeye başlandı. Sonrasında gereksiz şekilde tedavisinin ve pansumanlarının düzgün yapılmamasından dolayı rahatsızlığı nedeniyle 17 Ekim’de kendisi devlet hastanesine kaldırıldı” dedi.

“AYAĞININ KESİLMESİ RİSKİNİN OLDUĞUNU”

Buzoğlu, dün itibarıyla Poyraz’ı takip eden doktorun ailesinin yanına giderek, “ayağının kesilmesi riskinin olduğunu” belirterek, izin istediğini söyledi. Dün sabah saatlerinde şekerinin çok düşmesinden dolayı Poyraz’ın bilinç kaybı yaşadığını Buzoğlu, aktardı.

“AİLESİNE İZİN VERİLMİYOR”

Buzoğlu, son durumu hakkında “Bugün sabah itibarıyla ailesinin yanında kalması için savcılık izin vermediği için sağlığına ilişkin net bir bilgi maalesef yok” ifadelerini kullandı.