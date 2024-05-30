İskenderun'da 3 ayrı evi soyan hırsız tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İskenderun'da 3 ayrı evi soyan hırsız tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 25 Mayıs tarihinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesinde 3 ayrı evde hırsızlık olayı meydana gelirken, hırsızlık şüphelisi E.A. olduğu belirlendi.

Şahıs, 28 Mayıs tarihinde yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; gözlük, takılar, oyun CD, 2 adet çanta, kablolar ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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