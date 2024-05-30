İskenderun'da 3 ayrı evi soyan hırsız tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 25 Mayıs tarihinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesinde 3 ayrı evde hırsızlık olayı meydana gelirken, hırsızlık şüphelisi E.A. olduğu belirlendi.

Şahıs, 28 Mayıs tarihinde yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; gözlük, takılar, oyun CD, 2 adet çanta, kablolar ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.