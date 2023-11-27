İskenderun'u dalgalar yine yutuyordu. Depremde 1 metre çökme olmuştu

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesi hafta sonunu yağışlı geçirdi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.

Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı.

Sular altında kalan bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmiyor.

Öte yandan depremde zarar gören altyapı nedeni ile lağım sularının yeryüzüne çıkması ve zemindeki çatlaklardan sızan su bölgenin su altında kalmasına neden oluyor.

Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor.

Ayrıca sıcak yaz günlerinde su altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyordu.

İSKENDERUN’DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi” ifadelerini kullandı.