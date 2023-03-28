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Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı

Old firm derbisi olarak bilinen Celtic-Glagow Rangers rekabetinde antrenör diğer takımın hocasına kafa attı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 22:15
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İskoçya derbisinde antrenör teknik direktöre kafa attı

Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı
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Old firm derbisi olarak bilinen Celtic-Glasgow Rangers rekabetinde bu kez kadınlar sahne aldı.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Ancak maçtan sonra yaşananlar skorun önüne geçti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Celtic Teknik direktörü Fran Alonso'ya arkasından yaklaşan Rangers'ın yardımcı antrenörü Craig McPherson, kafa attı. 

Alonso neye uğradığını şaşırdı. Araya girenler olayın büyümesini önledi.

Celtic’in hocası Alonso, çirkin saldırıya rağmen Rangers’ın antrenörüne uzun süreli men cezası verilmesini istemeyeceğini söyledi ve “Ben benzer bir hayal kırıklığı yaşasaydım bu şekilde göstermezdim. Ama bunu yaşadık ve neden olduğunu anlıyorum. Bu futbol. Bunlar duygular. Çok sert vurmadı. Biraz temas hissettim ve sonra bana ‘küçük fare’ dediğin duydum. Nedenini ve sebebini bilmiyorum.” dedi.

Rangers teknik Direktörü Malky Thomson ise yardımcısının hareketinin büyütülecek bir şey olmadığını iddia etti ama soruşturma yapacağını da söyledi.

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