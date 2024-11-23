İŞKUR Aday Havuz sistemiyle işverenler 50 bin işçiye ulaştı

Kaynak: AA
İŞKUR Aday Havuz sistemiyle işverenler 50 bin işçiye ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların buluşturulduğunu bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 23 Eylül'den bugüne kadar 34 bin 736 sorgulamanın yapıldığı sistemde, bunun sonucunda işverenler tarafından 50 bine yakın iş arayan vatandaşa ulaşıldığını kaydetti.

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan'ın paylaştığı grafikte, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler, "makine mühendisi, büro memuru, ambar/depo görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, muhasebeci ve kasiyer" olarak sıralanıyor.

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