İŞKUR işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısını açıkladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ekim ayı sonu itibarıyla 1 milyon 11 bin 750 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.

KAYNAK: AA
İŞKUR işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısını açıkladı

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, ekim ayında 68 bin 734'ü erkek, 46 bin 727'si kadın olmak üzere ülke genelinde 115 bin 461 kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR'un yılbaşından ekim ayı sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı, 1 milyon 11 bin 750'ye ulaştı.

Ocak-ekim döneminde en fazla işe yerleşme, 204 bin 245 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 79 bin 643 kişiyle Ankara, 53 bin 943 kişiyle İzmir, 53 bin 300 kişiyle Bursa ve 43 bin 299 kişiyle Kocaeli izledi.

Bu süreçte en az kişinin işe yerleştirildiği iller ise 325 kişiyle Ardahan, 456 kişiyle Hakkari, 635 kişiyle Gümüşhane ve 705 kişiyle Kilis oldu.

Ocak-ekim döneminde en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleştirildi.

En fazla işe yerleştirmenin yapıldığı meslekler, silahsız özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, satış danışmanı/uzmanı oldu.

kurun-ise-yerlesmesine-aracilik-ettigi-kisi-sayisi-1-milyonu-asti-yenicag1.jpg

kurun-ise-yerlesmesine-aracilik-ettigi-kisi-sayisi-1-milyonu-asti-yenicag1.jpg

EN FAZLA AÇIK İŞ BAŞVURUSU İMALAT SEKTÖRÜNDEN

Ayrıca iş verenler tarafından ekim ayında 236 bin 365 açık iş ilanı, kuruma iletildi. Ocak-ekim döneminde alınan açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 269 bin 272 olarak kayıtlara geçti.

Açık iş başvurularının yüzde 98,8'i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, 968 bin 11 ile "imalat" sektöründen oldu.

Öne Çıkanlar
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Koç Holding'e şok. Kötü haber geldi Ekonomi
Koç Holding'e şok. Kötü haber geldi
Karısını tüfekle öldürdü Gündem
Karısını tüfekle öldürdü
ABD Başkan Yardımcısı Harris Herzog ile telefonda görüştü Dünya
ABD Başkan Yardımcısı Harris Herzog ile telefonda görüştü
Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti Ekonomi
Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti
Sivas’ta görüntülendi. Zehirli dev yılan hayrete düşürdü Gündem
Sivas’ta görüntülendi. Zehirli dev yılan hayrete düşürdü
'Enerci' şarkısı tüm platformlardan kaldırıldı Gündem
'Enerci' şarkısı tüm platformlardan kaldırıldı
Trabzonspor Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor. Turgay Beşyıldız yazdı