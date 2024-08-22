İŞKUR KPSS şartsız 7 bin personel alım ilanını duyurdu. İşte başvuru detayları

Kaynak: Haber Merkezi
İŞKUR KPSS şartsız 7 bin personel alım ilanını duyurdu. İşte başvuru detayları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla özel sektör ve kamu kuruluşlarına temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için gereken şartlar ve başvuru süreci hakkında detaylar aşağıda verilmiştir.

İŞKUR, Türkiye genelinde farklı şirketlerde istihdam edilmek üzere toplamda 7 bin personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular için adayların en az ilkokul veya lise mezunu olmaları yeterlidir. Ayrıca, başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır.

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BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşından büyük olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- En az ilköğretim mezunu olmak,
- Sağlık durumu çalışmaya elverişli olmak ve askerlikle ilişiği bulunmamak,
- Vardiyalı çalışma koşullarını kabul etmek.

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GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

- Güvenlik Görevlisi: 714 kişi,
- Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları): 2 kişi,
- Güvenlik Görevlisi (Hastane): 9 kişi,
- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 119 kişi,
- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 784 kişi.

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TEMİZLİK PERSONELİ KADRO DAĞILIMI

- Beden İşçisi (Temizlik): 557 kişi,
- Temizlik Görevlisi: 3885 kişi,
- Temizlik Görevlisi (Hastane): 81 kişi,
- Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.): 20 kişi.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilgili ilanlara erişebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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