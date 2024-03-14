İŞKUR'dan 25 bin lira destek! Şartlar belli oldu

İktidarın Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında kadınların işgücüne katılımlarını teşvik etmek ve üretimde daha fazla kadın istihdamını sağlamak amacıyla İŞKUR, yeni bir argümanı hayata geçirdi.

İŞYERLERİNE 3 AY SÜREYLE 25 BİN LİRA DESTEK SAĞLANACAK

İŞKUR’un işyerlerindeki kadın çalışanların sayısının artması için gerçekleştirdiği projede, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında işyerlerine, çalıştırdığı kadın çalışanlar için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlayacak.

İktidarın Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında kadınların işgücüne katılımlarını teşvik etmek ve üretimde daha fazla kadın istihdamını sağlamak amacıyla İŞKUR, yeni bir argümanı hayata geçirdi.

BURSA’DAN BAŞLAYACAK

İş yeri sahiplerine ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir ücrete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkanı sunan 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)', pilot il olarak belirlenen Bursa’da başladı.

Program doğrultusunda 18-35 yaş arasındaki kadınlara iş imkanı sunan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan sayısı için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Destekten yararlanacak işyerinin, en az 2 sigortalı çalışanı olmalıdır. Çalışan kadınlara ise 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım ödemesi yapılacak.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları istenirken, projeye uygunluk ve detaylı bilgi konusunda Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerinde iş ve meslek danışmanları vatandaşlara yardımcı olacak.