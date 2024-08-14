İŞKUR'dan 350 güvenlik görevlisi alımı

Kaynak: Haber Merkezi
İŞKUR'dan 350 güvenlik görevlisi alımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İZENERJİ, İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni bir duyuru ile 350 Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonu için personel alımı yapacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İZENERJİ, mevcut personel açığını kapatmak için 350 Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonu için alım yapacağını duyurdu. İlgilenen adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yayınladığı ilan aracılığıyla başvuruda bulunabilecekler. İlan edilen pozisyonlar için geçici görevlendirme yapılacak olup, adayların en az bir yıl deneyime sahip olmaları gerekmekte. Başvurular, 9 Ağustos 2024 ile 22 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecek ve görev yeri olarak İzmir Enternasyonal Fuarı-Kültürpark (Konak) belirlendi.

Başvuru koşulları arasında, adayların geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmaları ve İzmir veya çevre illerde ikamet ediyor olmaları yer almakta. Ayrıca, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları da gerekmekte. Alım yapılacak olan 350 Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonu için hem kadın hem de erkek adaylar değerlendirilecek.

Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgeler arasında Özel Güvenlik Kimlik Kartının fotokopisi ve nüfus cüzdan fotokopisi bulunmaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan kılavuzunda belirtilen adrese göre, adaylar belirtilen tarihler arasında online olarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

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