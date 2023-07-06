İslahiye'de hasarlı 2 bina çöktü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı yan yana olan biri 4 katlı diğeri 2 katlı olan 2 bina çöktü. Binaların yıkılma anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

İslahiye'de hasarlı 2 bina çöktü

(İHA) Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Ulus Caddesi üzerinde yan yana bulunan ve ağır hasarlı olan biri 4 diğeri 2 katlı bina çöktü.

Olay yerine iş makineleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binanın altındaki dükkanların ise iki gün önce yetkililer tarafından boşaltıldığı öğrenildi.

Binaların yıkılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

aw929226-01.jpg

Olay yerinde bulunan vatandaşlar binanın aniden çöktüğünü ve bazı şahısların daha önce binalardan demir çıkartmaya çalıştığını ileri sürdü.

Öte yandan, herhangi bir tehlikeye karşı hasarlı binaların çevresine polis şeridi çekildi.

Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
Bingöl’de 12 tarlada uyuşturucu operasyonu Yaşam
Bingöl’de 12 tarlada uyuşturucu operasyonu
Pet şişe sularına dev zam Ekonomi
Pet şişe sularına dev zam
ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı Dünya
ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı
Kapışma başladı. Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti Teknoloji - Otomotiv
Kapışma başladı. Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
Karagümrük kaçak maç yayını için Erdoğan'a gidecek Spor
Karagümrük kaçak maç yayını için Erdoğan'a gidecek
Moğolistan'da yoğun sağanak sele yol açtı Dünya
Moğolistan'da yoğun sağanak sele yol açtı
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda panik Güncel
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda panik