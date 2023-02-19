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Yağmacılar İHA ile böyle görüntülendi

Depremin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinde enkazlardan yağmacılık yapan ve insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:43
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İslahiye'de yağmacılar İHA ile görüntülendi

Yağmacılar İHA ile böyle görüntülendi
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ODA TV’nin haberine göre, bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için emniyetin kullandığı insansız hava aracı ile iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi. Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi.

Bunun üzerine İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı.

Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

 

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