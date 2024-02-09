Islak kek nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi Murat Şahin
Islak kek nasıl yapılır?
Yediden yetmişe herkesin sevdiği ıslak kek nasıl yapılır? Tam kıvamında bir ıslak kek için püf noktalar nelerdir? Hepsi tarifimizde.

MALZEMELER:

Keki için:

- 3 adet yumurta

- 1,5 su bardağı şeker

- 1,5 su bardağı süt

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 paket kakao (25g)

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 2 su bardağı un (elenmiş)

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Sosu için:

- 1,5 su bardağı süt

- 3 yemek kaşığı kakao

- 1 su bardağı şeker

Üzeri için:

- Ceviz ya da Hindistan Cevizi

NASIL YAPILIR?

İlk olarak, yumurta ve şeker bir karıştırma kabının içine alınır ve iyice çırpılır. Doğru kıvamda bir ıslak kek yapmak için en büyük püf nokta yumurta ve şekerin iyice çırpılmasıdır. Yumurta ve şeker karışımı köpük köpük olunca, içine kalan tüm sıvı malzemeler eklenir. Tekrar karıştırıldıktan sonra karışıma; un, kabartma tozu, vanilya ve kakao elenerek nazikçe karıştırılır.

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Yağlanmış bir tepsiye karışım aktarılır ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye bırakılır. Yaklaşık 35 dakika, kontrollü bir şekilde pişmelidir.

Kek pişerken, sos için tüm malzemeler bir tencereye alınır ve ocakta kaynayana kadar pişirilir. Burada tek püf nokta, başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırmaktır.

Kek piştiğinde, ilk sıcaklığı geçsin diye 5 dakika beklenir ve dilimlenir. Keke bıçak yardımıyla küçük delikler açıldıktan sonra hazırlanan sos kekin üzerine dökülür ve dinlenmeye bırakılır. Üzerine dilediğiniz malzemelerle süslemeler yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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