Islak mayo hastalık saçıyor mu? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar...

Islak mayo ile uzun süre kalmanın sağlık açısından riskleri olduğu, özellikle idrar yolu enfeksiyonları (İYE) ve mantar enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara yol açabileceği bilinmekte.

Yaz mevsimi, deniz ve havuz keyfi ile birlikte bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, özellikle ıslak mayoların uzun süre vücutta kalmasının çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyorlar.

İşte bu konuda bazı uzmanların görüşleri ve bilimsel araştırmaların sonuçları...

Uzman Görüşleri:

Dr. Yıldız Altan Aydın (Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı):

"Islak mayo ile dolaşmak vajina florasını etkileyerek mantar enfeksiyonlarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlar."

Op. Dr. Arman Çekmen (Alman Hastanesi Üroloji Uzmanı):

"Islak mayo ile uzun süre kalmak, özellikle 45 yaş üzerindeki erkeklerde prostat büyümesi riskini oluşturur. Kadınlarda ise sistite neden olabilir."

Uzm. Dr. İsmail Gönen (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı):

"Çocukların ıslak mayo ile durması, bakterilerin üremesine uygun ortam oluşturarak idrar yolu enfeksiyonu, kulak enfeksiyonları, göz iltihabı, ciltte mantar ve ishal gibi sindirim sistemi sorunlarına yol açabilir."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Salih Yılmaz, yaz aylarında kadınlarda sıkça rastlanan idrar yolu enfeksiyonları, vajinal enfeksiyonlar ve mantar enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Yılmaz; Islak mayo ve bikini ile uzun süre oturmanın, özellikle vajinal floranın bozulmasına ve mantar ile bakteri enfeksiyonlarının artmasına neden olabileceğini belirtti.

Dermatolog Dr. Anna Karp ise, ıslak mayonun cilt üzerinde mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Karp; Isı ve ıslaklığın kombinasyonunun, mantarların çoğalması için mükemmel bir ortam oluşturduğunu ve yüzme sonrası ıslak mayoyla kalmanın Tinea corporis veya tinea versicolor gibi enfeksiyonlara yol açabileceğini vurguladı.

Üroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük de, ıslak mayoyla uzun süre kalmanın kadınlarda sistit ve çeşitli idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceğini, özellikle klorun kadın florasındaki yararlı bakterilerin yok olmasına yol açabileceğini söyledi.

Uzman görüşleri ve bilimsel bulgular ışığında, yaz tatilinin keyfini çıkarırken sağlık risklerini en aza indirmek için şu önlemleri almak önem taşıyor:

• Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayoyu hemen değiştirmek.

• Vücudun kuru kalmasını sağlamak, özellikle kıvrım yerlerini iyi kurulamak.

• Islak zeminlerde ve plajda yürürken mutlaka terlik giymek.

• Güneş kremleri ve nemlendiriciler kullanarak cildin nem dengesini korumak.

Bilimsel Araştırmalar:

2018 yılında yapılan bir çalışma: Islak mayo ile 1 saatten fazla kalan kadınlarda, kuru mayo ile kalanlara kıyasla idrar yolu enfeksiyonu riskinin 3 kat arttığını gösterdi.

2015 yılında yapılan bir araştırma: Islak mayo ile uzun süre kalan kişilerde, mantar enfeksiyonuna neden olan mantar türlerinin sayısında ve çeşitliliğinde artış olduğunu buldu.

Islak mayo ile uzun süre kalmak, özellikle hassas bölgelerde nemli bir ortam yaratarak enfeksiyon riskini artırır. Bu nedenle, deniz veya havuzdan çıktıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kuru mayo ile değiştirmek ve genital bölgeyi kuru tutmak önemli.

Pamuklu iç çamaşırı giymek: Pamuklu kumaş hava akışını sağlayarak nem birikimini önler.

Sık sık duş almak: Özellikle genital bölgeyi sabun ve suyla yıkamak önemlidir.

Vücudu kuru tutmak: Havluyla kurulanmak ve kuru giysiler giymek önemlidir.

Her gün mayo değiştirmek: Islak mayoları uzun süre kullanmaktan kaçının.

Sağlıklı beslenmek: Güçlü bir bağışıklık sistemi enfeksiyonlara karşı korunmada önemli rol oynar.

Herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark ederseniz doktora başvurmak: İdrar yolu enfeksiyonu veya mantar enfeksiyonu belirtileri arasında ağrı, yanma, kaşıntı, akıntı ve idrara çıkma sıklığında değişiklik yer alabilir.