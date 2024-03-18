İslam Memiş çarşamba günü altında olacakları açıkladı

Kaynak: Sabah Gazetesi
İslam Memiş çarşamba günü altında olacakları açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, çarşamba günü altında neler olacağını detaylarıyla açıklayıp, büyük tüyoyu verdi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, çarşamba günü altın fiyatlarında neler olacağını detaylarıyla açıkladı. İşte o açıklamalar:

Ons Altın Geçtiğimiz Hafta 2188 Dolara Kadar Yükselmişti: Ancak buradan tekrar bir geri çekilme yaşandı. İslam Memiş, bu geri çekilmeleri izah etti ve kısa vadede fırsatlar sunabileceğini belirtti.

Orta ve uzun vadede 2500-2700 lira aralığında seyretmeye devam edeceğini ifade eden Memiş, ayrıca 3000 lira seviyesinin de beklentileri dahilinde olduğunu söyledi.

İslam Memiş, altın piyasasında her ay yeni rekorlar beklediğini ve bu durumun kendileri için sürpriz olmadığını vurguladı.

Bu hafta çarşamba günü Fed faiz kararı açıklanacak. Piyasaların bu kararı beklediği ve durağan bir seyir izleyeceği belirtiliyor.
Altın fiyatlarındaki düşüşlerin alım fırsatı olduğunu ifade eden Memiş, çarşamba gününe kadar bu fırsatın devam edeceğini söyledi.

Çarşamba sonrasında ise yeni zirvelerin görüleceğini ve bu hafta içinde kar satışlarının tamamlanacağını belirtti.

Lütfen yatırım kararları alırken uzman görüşlerini dikkate alın ve haberimizin yatırım tavsiyesi içermediğini unutmayın.

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