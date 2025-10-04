İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu

Güvenli liman altın, 2025'te durdurulamaz bir ivme kazandı. Yıl başında 2.966 liradan start alan gram altın, 4 Ekim itibarıyla 5.209 liraya fırlayarak yüzde 75,6'lık rekor artış sergiledi. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirim sinyalleri ve jeopolitik gerilimlerin tetiklediği dalgalanmalarda geri çekilmeleri alım fırsatı olarak gördü.

Ons altın ise 46 yılın zirvesi olan 3.800 doları aşarken, gram için 6.500 lira tahmini 2026 gündemine taşındı. Piyasalar, sarı metalin yıl sonu 5.500 lirayı zorlayıp zorlamayacağını tartışıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100 yayınında çarpıcı öngörülerde bulundu.

"Ons altının 4.000 dolar hedefi gerçekçi, ancak son 400 dolarlık sıçrama Fed politikalarından ziyade küresel belirsizliklerden kaynaklanıyor" diyen Memiş, yatırımcılara net uyarıda bulundu: "Nakit ihtiyacınız yoksa Kasım'a kadar elinizdeki altına sahip çıkın. Eylül'deki sürpriz yükselişi beklemiyorduk, ama üçüncü dalga dip fırsatını kaçırmayın."

Algı operasyonlarına dikkat çeken uzman, "Herkes yükselişe inanırsa dip oluşur; dengeli pozisyon alın" tavsiyesini yineledi. Memiş'in asıl müjdesi ise ev ve araç alacaklar için: "Gerçek varlık alım dönemi geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde duyurduğu müjdelerin devamı yolda. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesiyle faizsiz ev sahibi olma kampanyası devreye giriyor.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman üzerinden dar gelirliler, araç ve iş yeri hayallerine sıfır faizle kavuşacak."