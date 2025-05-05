İslam Memiş gram altın alınacak doğru zamanı açıkladı

Altın fiyatlarının son dönemde peş peşe kırdığı rekorların ardından başlayan düşüş trendi, yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. "Altın alınır mı, satılır mı?" soruları gündemdeyken, Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına ve almayı düşünenlere kritik bir uyarı geldi. Memiş, altın alımı için doğru zamanın ne zaman olduğunu açıkladı.

4 bin 350 TL'ye kadar yükselen gram altın ile beraber ons altın Nisan ayında en yüksek 3 bin 500 dolar seviyesini gördü.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın, ons altın için YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Memiş, ons altının 3 bin dolar seviyesinin altına düşmeye başladığı zaman, 'Evet düşüş başladı alım için yavaş yavaş harekete geçiyoruz' diyeceğinin altını çizdi ve, "Ama bugüne kadar malum biliyorsunuz; demedim, demeyeceğim de" ifadelerini kullandı.

Bu hafta içerisinde ons altının 3 bin 500 dolar seviyelerine kadar yükselerek köpük ve balon fiyatlamalar yaşadığını kaydeden Memiş, fiyatlarda bir düşüş beklediğini kaydederek şöyle dedi:

"Yine biz düşüş yönlü beklentimiz devam ettiği için, altın tarafından uzak durduğumuz için, bugünkü yaşanan düşüşleri bir geri çekilme bir teknik satış olarak görüyoruz."

Türk lirası ile altının pahalı olduğunu, beklenen seviyelere ve plana sadık kalınması gerektiğinin altını çizen Memiş, şöyle devam etti:

"Bu hafta biliyorsunuz 4 bin 350 lira seviyesine kadar yükselmişti. Orada bir köpük balon fiyatlama olduğunu zaten sık sık ifade ediyordum. Altın 4 bin lira seviyesinin altına sarktığı zaman, 'Benim paramla ucuz kardeşim ben alma pozisyonumu yapıyorum' derim. Ama bugüne kadar dedim mi hayır demedim"

Altın almak isteyenler için ayrıca tarih de veren Memiş, TL ile ucuz olduğu zaman alımın yapılması gerektiğini ifade etti ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Gram altın tarafında yine beklemeye devam ediyoruz şimdi destek seviyelerine o bizim paramızla ucuz olduğu zaman biz alım yapacağız."