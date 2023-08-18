İslam Memiş gram altındaki kabusu açıkladı. Ekim’de olacakları tek tek anlattı

Editör: Özlem Kıral

Piyasaların bir bileni İslam Memiş YouTube kanalında piyasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, gram altının çıkacağı zirveye açıklayarak önemli uyarılarda bulundu.

DOLAR TAHMİNİ

Memiş “Dolar kuru güçlendi. 27 üzerinde tutunuyor. Ağustosta herhangi bir değişiklik yok. Hedef 27.50 lira seviyesi. Ağustos içinde bekliyorum. 27.10 - 27.16 aralığında bir kur var serbest piyasa ile resmi kur arasında. Dolar güçlü duruyor çünkü doların değeri, dolar endeksi 103 dolar üzerinde.” dedi.

Gram altınla ilgili tahmin de bulunan Memiş şunları söyledi:

İnternet - TV fiyatları, banka kurları ve fiziki altınlar var. Bu üçünde makas aralığı değişiyor. Genelde 50 lirayı geçmiyor ama. Yıl sonuna doğru 1800'lü rakamları, ekim ayına doğru konuşacağız. Bu düşüşler neyi ifade ediyor? Elinde altın vardır, evet şimdi alabilirsin. 2000-2500 lira gram altında görünce 2024'te buraların daha ucuz olduğunu anlayacaksın. Hazırlıkların bugünden yapılması lazım.

Altın alma zorunluluğunuz varsa, borcunuz varsa, önümüzdeki yıl gram altında 2500 TL olarak kafanıza yazın. Altın borçlanmanızı tavsiye etmiyorum. Altın borçlanmada da elden alıp verme durumu varsa mutlaka kağıt üzerinde sözleşme yapın ya da bankadan alışveriş yapın, adını koyun. Gereksiz tartışmalar çıkıyor. Bugün bana 100 gram altın verdin, seneye sana 100 gram altın vereceğim diyeceksin.

EKİMDE NELER OLACAK?

Memiş, Ekim ayıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Ekim ayını telaffuz ediyorum. Ekim ayında dolar karşısındaki varlıklarda tekrar bir ralli başlayacak. Bu rallilerin hazırlığını bugünden yapmak lazım. Parite işlemi yapacaklar, elinde dolar bulunduranlara fırsat sunacak.