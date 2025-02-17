İslam Memiş gram altının 4 bin TL olacağı tarihi açıkladı. Neler olacak neler

Altın fiyatları rekor seviyelere tırmanırken, uzman İslam Memiş, gram altının yıl sonunda 4000 TL seviyesini geçebileceğini öngörüyor. Yatırımcılara kısa vadede sabırlı olmalarını tavsiye etti.

Altın fiyatları son dönemde hızla yükseliyor ve gram altın, yatırımcılarına ciddi kazanç sağlıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının 4 bin TL seviyesine ulaşacağını belirterek yatırımcılara dikkatli olmalarını önerdi.

Bugün 3.381 TL seviyesinde işlem gören gram altın için Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi. Ancak, kısa vadede bir düzeltme hareketi olabileceğini vurguladı. Memiş, 3.400 TL altına sarkmaların yaşanabileceğini ve bu süreçte alım fırsatları doğabileceğini belirtti.

İslam Memiş, yılın ilerleyen dönemlerinde altın fiyatlarında önemli artışlar bekliyor. Özellikle Temmuz ayında 3.700-3.800 TL bandını görebileceğimizi öngören Memiş, yılın sonlarına doğru gram altının 4 bin TL seviyesini aşabileceğine dikkat çekti. Bu yükselişin, global ekonomik gelişmelerin ve altına olan talebin etkisiyle olacağını ifade etti.

Memiş, altın fiyatlarının yalnızca yerel piyasa koşullarına değil, dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmelere de bağlı olduğunu belirtti. Örneğin, ABD’de vergi artışları ve Çin hükümetinin altın alım-satımına yönelik sigorta şirketlerine verdiği yetki, global ölçekte altına olan talebi artırdı.

Bu durum, 27 milyar dolarlık bir altın talebine yol açtı. Ayrıca, Çin’in altın ithalatına yönelik vergi artırma endişesi, altın fiyatlarında yükselişe sebep oldu.

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, “Elinde altın bulunduran yatırımcılar, nakite ihtiyaçları yoksa beklemeli. Önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Alım fırsatlarını kollayanlar ise düşüşleri takip etmelidir” dedi.

Gram altının dolardan büyük ölçüde etkilendiği unutulmamalı ve bu nedenle döviz kurlarındaki değişimler de izlenmeli.