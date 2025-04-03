İslam Memiş hazır olun diyerek büyük tüyoyu verdi. Altın alacak ve satacaklar dikkat

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
İslam Memiş hazır olun diyerek büyük tüyoyu verdi. Altın alacak ve satacaklar dikkat

Finans uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Altının rotasını çizen İslam Memiş, olacakları tek tek anlatarak büyük tüyoyu verdi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair dikkat çeken tahminlerde bulundu. Küresel ekonomik gelişmelerin ve ticaret savaşlarının etkisiyle altının güvenli liman olarak öne çıktığını belirten Memiş, önümüzdeki dönemde yeni rekorların yaşanabileceğini ifade etti.

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Son dönemde ons ve gram altın fiyatlarında sert yükselişler görüldüğüne dikkat çeken Memiş, "Bu trend devam ederse, ons altının 4 bin 250 dolara, gram altının ise 6 bin liraya ulaşması sürpriz olmaz" dedi. Şu an piyasada gram altının 3 bin 880 lira seviyesinde işlem gördüğünü vurgulayan uzman, çeyrek, yarım ve tam altının da tarihi zirvelerde olduğunu hatırlattı.

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Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarının altın piyasalarında önemli bir etki yaratacağını belirten Memiş, "Ticaret savaşları resmen başladı. ABD, Çin ve Rusya arasındaki gerilim altını desteklemeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Jeopolitik risklerin arttığına da işaret eden Memiş, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ettiğini söyledi. “Yılın ilk çeyreğinde ons altın yüzde 20, gram altın ise yüzde 28 değer kazandı. Bu yükselişin süreceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

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