İslam Memiş’ten altın alacaklara kritik uyarı: Bu tuzağa tekrar düşmeyin

İslam Memiş, Haber Global Muhabiri Gizem Bilen'e konuştu. Seçim öncesi gram altınla ilgili tahminini açıklayan İslam Memiş, alım için tek bir rakam ve onun altına dikkat çekti.



Elinde altın olanlara da ayrı bir parantez açan Memiş'in, Haber Global'deki değerlendirmeleri şöyle:

Gram altın serbest piyasalarda 1375 lirada. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Orada da bir miktar geri çekilmeler var. Dolar TL kurundaki geri çekilmeyle birlikte gram altında düşüşlere neden oldu.

148 lira değer kaybetti gram altın, kısa vadede kuvvetli değer kayıpları ama 1350 lira altında değer kaybı beklemiyorum.

1350 lirayı dikkate almak gerekiyor. Yaz aylarında yükseliş öngörümü koruyorum. Dolar kurunda da yaz aylarında yükseliş öngörüyorum.

Aslında birinci turda vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. 1510 liradan gram altın almıştı, yanlış hamlelerdi, tekrar bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor. Manipülasyon piyasası oluşuyor. Piyasalar da biraz daha kontrol altına alındı. Seçim sürecinde dikkat edilmeli.

Hem dolar hem gram altın tarafında bugünkü seyirlerin kalıcı olmayacağını dikkatte almak gerekiyor. 1350-1380 bu aralarda gezinmeye devam ediyor. 1350 altındaki rakamlar biraz zor, buralar alım fırsatı olarak göz önüne alınmalı.

Bu yılki öngörülerimiz gerçekleşti. Seçimden önce 1516 lira görüldü Kapalıçarşı'da. Yaz aylarında 1450, devamında 1550'nin tekrar gündeme geleceğini tahmin ediyorum.

Elinde altın olan biraz daha beklemeli. Alım yapacak olan da seçime kadarki süreci iyi değerlendirmeli.