İslam Memiş'ten bu ay için kritik uyarı. "Neler olacak neler" dedi Altın ve doların rotasını çizdi

Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar
İslam Memiş'ten bu ay için kritik uyarı. "Neler olacak neler" dedi Altın ve doların rotasını çizdi

Altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugün için altın ve dolar uyarısı yaptı. Memiş İslam Memiş Ağustos ayı beklentisini de açıkladı.

Türk lirasının her geçen gün değer kaybetmesi vatandaşları çeşitli yatırım araçlarına sevk ediyor. Özellikle dolar, altın ve faiz getirisi vatandaşların ilk tercihleri oluyor.

Altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Şu an için altın yine en güvenli liman. Özellikle uzun vadede yatırımcı parasını altına bağlayabilir. Özellikle savaş çıkma olasılıkları altın piyasalarını etkiliyor" dedi.

Memiş "FED’in faiz kararı piyasalarda Eylül ayında faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Bu durum, altın fiyatlarını destekledi. FED öncesinde ons altın 2 bin 424 dolar seviyesindeydi. FED sonrası 28 dolarlık bir artışla 2 bin 452 dolara yükseldi" dedi.

Mayıs ayında altın yatırımcısını uyardığını belirten İslam Memiş, "Artık her ay bir rekor kırılacak. Altın, Haziran'da 2 bin 420 lira, Temmuz'da 2 bin 682 liraya yükseldi. Ağustos ayında da 2 bin 730 liraya yükselmesini bekliyorum. Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak. Altın her ay geçen ayın fiyatını silindir gibi eze eze yoluna devam edecek. Yıl sonu gram altının fiyatının 3 bin TL'ye geçeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Gram altın: 2.622 TL

Çeyrek altın: 4.262 TL

Yarım altın: 8.550 TL

Cumhuriyet: 17.078 TL

Reşat: 17 110

Ons altın : 2.452

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