İslam Memiş'ten döviz yatırımcısına uyarı 'Bazıları vatandaş döviz almasın diyebilir'

İslam Memiş tv100'deki köşesinden sahte dolar krizi sonrası sorunun çözüldüğü söylense de hala özel bankaların ve döviz bürolarının dolar almadığına dikkat çekti.

Bankalar Birliği'nin açıklama yaparak para sayma makinalarının güncelleme sürecinin tamamlandığını, bankaların döviz almaya başladığını söylediğini hatırlatan İslam Memiş ancak günümüzde hala özel bankaların ve döviz bürolarının dolar almadığını, ve kimsenin de 'neden dolar almıyorsunuz?' demediğini söyledi.

SİGORTA KOMİSYONU FIRSATÇIĞI DOĞDU



Artık artık dövizciler "Sigorta Komisyonu" adı altında 1.5- 3 dolar kadar ücret kestiğini vurgulayan İslam Memiş, tarihi günler yaşandığını ve kimsenin sesini çıkarmadığını ifade etti.

"Peki paralar sahte olsa da olmasa da bu komisyonlar alınıyor mu? Evet, alınıyor. Sahte çıkmazsa kazanç kimin cebine giriyor? Dövizcinin. Sahte çıkarsa ne olacak? Yine dövizcin kendi sorumluluğunda. Vatandaşın şuçu ne?" diye soran İslam Memiş her durumda yatırımcının zararlı çıktığını söyledi.

"BAZILARI 'NE GÜZEL VATANDAŞ DÖVİZ ALMASIN, BİZİM İŞİMİZE GELİR' DİYEBİLİR"



Kaybolan güvenin bu şekilde kazanılamayacağını, ekonomik krizden böyle çıkılamayacağını söyleyen İslam Memiş, "Bazıları "Ne güzel işte vatandaş döviz almasın, bu bizim işimize geliyor" diyebilir. Gerçekten böyle düşünce varsa ve ondan sebep sessiz kalınıyorsa, benim söyleyecek bir sözüm olamaz. Meydan bu kadar boş mu? Yazık, gerçekten yazık!" sözleri ile isyan etti.