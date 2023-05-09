İşlemediği suç yüzünden 29 yıl hapis yattı. Yargıç ‘pardon’ dedi

ABD’de bir adam üvey kızına tecavüz ettiği iddiasıyla 29 yıl hapis yattı. Gerçek ortaya çıkınca serbest bırakıldı.

İşlemediği suç yüzünden 29 yıl hapis yattı. Yargıç ‘pardon’ dedi

49 yaşındaki Patrick Brown, Aralık 1994'te üvey kızına tecavüz etmekle suçlandıktan sonra şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

MAĞDUR KIZ 20 YIL MAHKEMEYE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Mağdur kız, 20 yılı aşkın bir süredir yetkililere üvey babasının masum olduğunu söylemiş ve o zamanki dosyalara ve savcıların notlarına göre, suçun işlendiği sıralarda bununla övünen başka bir aile üyesini suçlamıştı.

Savcılar, o zamanlar yedi yaşında olan mağduru duruşmada ifade vermeye çalışsa da, mahkemeye yalan söylemenin sonuçlarını bilip bilmediği sorulduğunda burnu kanamaya başlayınca bunu yapamadı. Dava, diğer yetişkinlerin kulaktan dolma delillerine ve savcılar tarafından "kanıtlayıcı ancak kesin olmayan" olarak tanımlanan tıbbi kanıtlara dayanıyordu.

Mağdur kız, mahkemeye 100’den fazla mektup yazdığını, defalarca fiziki olarak mahkemeye gittiğini ancak geri çevrildiğini açıkladı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUNUN FOTOĞRAFLARINI İSTEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Mağdur kız, 2015 yılında başka bir aile üyesinin kendisine tecavüz eden adam olduğunu belirten bir beyanname imzalamıştı. Kız, gerçek tecavüzcünün son yıllarda kendisini internette taciz etmeye devam ettiğini ve küçük çocuğunun fotoğraflarını istemeye çalıştığını söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen mahkeme konuyu yeniden incelemeye aldı. Kapsamlı olarak yapılan incelemelerden sonra 29 yıldır hapiste yatan Brown’un suçsuz olduğu ve boşuna hapiste yattığı ortaya çıktı.

Dün yapılan yeniden yargılamada Brown’un masumiyeti hukuki olarak kanıtlanarak mahkumiyeti sona erdi ve suçlamalardan beraat etti. Brown, bu durum bir mucize dedi ve piyangoyu kazanmaktan daha büyük bir olaya benzetti.

Savcılar, kadının kendisine çocukken tecavüz ettiğini söylediği adamla ilgili ayrıntıları ise paylaşmadı.

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