İşlenmiş sağlıksız gıdaların maliyeti: 20 trilyon dolar

Dünya Ekonomik Forumu’nun küresel gıda sistemine ilişkin yayınladığı verilere göre sağlıksız gıdalar, küresel çaptaki ölümlerin dörtte üçüne sebep olan kanser ve diyabet gibi hastalıkların beş ana risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Başta gıda olmak üzere, insanın sağlığı ve afiyetine yönelik ürünler sunan marka ise Türkiye’nin dört bir yanına katkı maddesi içermeyen, saklanabilen doğal gıdalar ulaştırıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) küresel gıda sistemine ilişkin yayınladığı veriler, insan yaşamına dair çarpıcı sonuçları ortaya koyarken, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekiyor. Buna göre, ortalama yaşam süreleri artarken, sağlıklı yaşam süresi giderek kısalıyor. Bunun temelinde ise yaklaşık 100 yıl öncesinden bu yana yükselişe geçen dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanması için ucuz, yüksek kalorili gıda üretimine odaklanılması bulunuyor. Ancak bu tarz ürünlerle sağlıksız beslenme, küresel çaptaki ölümlerin dörtte üçüne sebep olan kanser ve diyabet gibi hastalıkların beş ana risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Öte yandan, aşırı işlenmiş gıdaların dünyanın geleceği için de bir tehdit oluşturduğu ve yaklaşık 20 trilyon dolara yakın maliyete yol açtığı belirtiliyor. Bu maliyetin küresel gıda tüketimi maliyetinin iki katından fazla olduğuna işaret eden WEF, insanların tüketim şeklini değiştirmesinin sağlıklı bir gıda sistemi kurulmasının anahtarı olduğuna işaret ediyor.

Başta gıda olmak üzere insanın sağlığı ve afiyetine yönelik ürünler üreten Henien’in Genel Müdürü Halil Üsame Kullemci ise sağlıklı gıda tüketiminin önemini açıklarken, bu alanda düzenlenen kampanyalarla da bu besinlere ulaşamayan insanlara yardım edilebileceğine işaret ediyor: “WEF’in derlediği bilgiler, sağlıklı beslenmenin hem birey hem de gezegenimiz için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Biz de tüketicilere doğal, sağlıklı, lezzetli, gıda katkı maddesi içermeyen, teknolojik imkanlarla uzun saklama sürelerine sahip ürünler sunuyoruz.

“Ürünlerimizi otoklav teknolojisiyle üretiyoruz.”

Halil Üsame Kullemci, ürünlerinin otoklav teknolojisi ile hazırlandığını ve pratik kullanımını vurgulayarak, “Ürünlerimizi aç-ısıt-ye pratikliğinde hazırlıyoruz. Oda sıcaklığında uzun süre muhafaza edilebilen ürünlerimiz, afet, seyahat, kamp gibi durumlarda da adeta bir çözüm oluyor. Otoklav teknolojisi ile pişirdiğimiz ve özel bir ambalaj kullanarak paketlediğimiz hazır yemek çeşitlerimiz, hiçbir koruyucu madde içermiyor. Şu an çorba, pilav, ana yemeklerden oluşan yelpazemizi her geçen gün genişletiyoruz. Ürünlerimizi yalnızca platformumuzu ziyaret eden müşterilerimize değil, alt markamız yeni nesil aşevi Henien Aid ile ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.



“İhtiyaç sahiplerine sağlıklı gıda ulaştırıyoruz”

İhtiyaç sahipleri kurdukları alt markalarının işleyişine dair detayları paylaşan Henien Genel Müdürü Halil Üsame Kullemci, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Henien Aid projesi, yemek ikram etmenin en nazik, kaliteli, yaygın ve sürdürülebilir yöntemini araştırmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Sağlıklı gıdalara ihtiyacı olan insanlara yardım etmek isteyenler, sitemiz henien.online üzerinden bağış yaparak yemek ikramında bulunulabiliyor, gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve teyidinde görev alabiliyor. Örneğin, Ramazan ayında Türkiye genelinde 75 ilde 228 bin kişiye 9 bin 500 koli ile 684 bin kap yemek teslim ettik. Gelecek dönemde bu sayıyı artıracağız.”