İşletmecinin komisyon isyanı! 990 TL’lik Siparişten Geriye 297 TL Kaldı

Online yemek sipariş uygulaması üzerinden satış yapan bir işletmeci, platformun uyguladığı komisyon ve indirim politikalarına isyan etti. İşletmeci, sosyal medyada paylaştığı bir fişle, 990 TL’lik bir siparişten joker indirimi, komisyon, sipariş iletim bedeli, joker bedeli ve KDV kesintileri sonrası eline yalnızca 297,28 TL kaldığını duyurdu. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sipariş Detayı ve Kesintiler:

Kesintiler sonrası işletmecinin eline geçen net kazanç ise yalnızca 297,28 TL oldu. İşletmeci, bu durumu “tahmini kazanç” olarak paylaşarak, platformun işletmecilere uyguladığı politikaların sürdürülemez olduğunu ifade etti.