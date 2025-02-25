İsmail Balaban ilk kez gördü gözyaşlarını tutamadı! Survivor’da duygu dolu anlar

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İsmail Balaban ilk kez gördü gözyaşlarını tutamadı! Survivor’da duygu dolu anlar

Survivor 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar iletişim oyunu için mücadele etti. İletişim oyununu All Star takımı kazandı. İsmail Balaban eşi İlayda ile telefonda görüntülü konuştu. İlk kez bebeğinin ultrason fotoğrafını gören İsmail Balaban gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'da yarışmacılar yılın ilk iletişim oyununu oynadı. İlk iletişim ödülünü All Star takımı kazandı. Yarışamaya gelmeden önce baba olacağını öğrenen Balaban, bebeğinin renkli ultrason fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Fotoğrafı gördükten sonra duygusal anlar yaşayan İsmail Balaban, "Fotoğrafını gösterdi bana ultrasonun. Çok özledim. Çok duygusal bir andı bugün. Eşim bebeğimizin ultrason fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafa baktım gerçekten bana benziyor. Çok farklı bir duygu. Onunla konuşmak çok çok iyi geldi. Onlar için buradayım" dedi.

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BU HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Senem (Gönüllüler)

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EN SON KİM ELENDİ

Survivor'da Mehmet ve Efecan adada kalma mücadelesi verdi.

Eleme düellosunu kaybeden Mehmet adaya veda eden isim oldu.

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