İsmail Balaban ilk kez gördü gözyaşlarını tutamadı! Survivor’da duygu dolu anlar

Survivor'da yarışmacılar yılın ilk iletişim oyununu oynadı. İlk iletişim ödülünü All Star takımı kazandı. Yarışamaya gelmeden önce baba olacağını öğrenen Balaban, bebeğinin renkli ultrason fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Fotoğrafı gördükten sonra duygusal anlar yaşayan İsmail Balaban, "Fotoğrafını gösterdi bana ultrasonun. Çok özledim. Çok duygusal bir andı bugün. Eşim bebeğimizin ultrason fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafa baktım gerçekten bana benziyor. Çok farklı bir duygu. Onunla konuşmak çok çok iyi geldi. Onlar için buradayım" dedi.

BU HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Senem (Gönüllüler)

EN SON KİM ELENDİ

Survivor'da Mehmet ve Efecan adada kalma mücadelesi verdi.

Eleme düellosunu kaybeden Mehmet adaya veda eden isim oldu.