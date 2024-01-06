İsmail Çetin: İsrail bize muhtaç

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Çetin: İsrail bize muhtaç
Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, kozmetik pazarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çetin, Yaklaşık 750 Milyar dolarlık dünya kozmetik pastasından Türkiye'nin %63 pay alabileceğini ifade etti.

Çetin, “Dünya’nın en fazla ve en kaliteli endemik bitki örtüsüne sahibiz. Önlem alınırsa dünya bizden hammadde ve kozmetik ürünü almak zorunda kalır. Böylece Dünya kozmetik pastasından %63 pay alabileceğimizin altını çizerim” dedi.

“İSRAİL HAMMADDE VE KOZMETİKTE BİZE MUHTAÇ”

İsrail’in endemik bitkisi olmamasına rağmen ülkemizde kozmetikte söz sahibi olduğunu söyleyen Çetin, “Buna son vermemiz lazım! Şayet endemik bitkilerimizi değerlendirip hammadde fabrikaları kurup Türk menşei üretim yaparsak işte o zaman hem hammadde, hem de kozmetikte başta İsrail olmak üzere Dünya bize muhtaç kalır.” dedi.

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Türkiye’de üretilen kozmetik ürünlerinin ağırlıklı olarak Arap ülkeleri, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini ve ülkemizde de kimyasal, cilt ve saç yapımızı bozan özellikle İsrail, AB ve ABD menşei kozmetik ürünler cirit atıyor tespitinde bulunan Çetin, “Şayet biz yabancı kozmetik ürünlerine önlem alırsak kozmetik mamullerini bizden almak zorunda kalacaklardır. Çünkü başta İsrail olmak üzere AB, ABD kozmetik üretecek endemik bitki örtüsü zenginliğine sahip olmadıkları için, hammadde üretemeyecek ve bizden almak zorunda kalacaklardır. Bu konuda bize muhtaçlar.” diye konuştu.

Dünya’da en çeşitli ve kaliteli endemik bitki ülkemizde bulunduğuna dikkat çeken Çetin, Akdeniz ve Ege bölgesinin maki bitki örtüsüne sahip olduğu için Dünya’da eşi benzeri olmayan, kalitede en üst düzey bitkileri barındırdığını ifade etti.

“750 MİLYAR DOLARLIK DÜNYA KOZMETİK PAZARINDAN %63 PAY ALABİLİRİZ”

Dünya kozmetik pazarının geleceği ve Türkiye’nin bu pazardaki yerini değerlendiren Çetin, “Dünyada yaklaşık 750 milyar dolarlık bir kozmetik pazarı hacmi mevcut. 2024’de ise bu rakamın yaklaşık olarak %11,2 artarak 834 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ülkemizde ise kozmetik pastası 21 milyar lira. Kozmetik harcamalarında sadece Avrupa’nın gerisinde kalan Türkiye'de ihracat ile pazarı büyütecek tek formül yabancı kozmetikçilere bu kadar meydanı boş bırakmamaktan geçtiğinin altını çiziyorum. Biz sınırlama getirirsek Dünyada kozmetik pastasından %63 civarında pay alacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.” diye değerlendirmelerde bulundu.

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