İsmail Hacıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu son olarak “Mahkum” dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Ödüllü oyuncunun yeni dizisi belli oldu.
Altuntaş'ın haberine göre; Hacıoğlu yeniden MF Yapım’la anlaştı. Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu şirketin imza atacağı “Taçsız Prenses” dizisiyle anlaştı.
FOX’ta ekrana gelecek olan diziyi Volkan Keskin yönetecek. İsmail Hacıoğlu “Taçsız Prenses” dizisinde Evgin Öğretmen rolüne hayat verecek.
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