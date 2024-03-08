İsmail Kartal 'Planımız tıkır tıkır işledi' dedi zaferin şifrelerini verdi

Kaynak: Fenerbahçe
İsmail Kartal 'Planımız tıkır tıkır işledi' dedi zaferin şifrelerini verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 3-0'lık Union Saint-Gilloise galibiyetinin ardından çok mutluydu.

Fenerbahçe; UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'i 3-0 yendi.

Rövanş için büyük avantaj yakalayan Sarı-Lacivertli ekipte; teknik direktör İsmail Kartal galibiyeti yorumladı.

Maçın başından sonuna kadar oyucularının plana sadık kaldığını ifade eden tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu takımın ne kadar organize olduğunu biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. Evimize bile gitmedik 3-4 gün. Planı günlerde düşündüm. Turu geçmek için buraya gelmiştik. Planımz işledi. Oyuncular verdiğimi görevlere sadık kalarak, çok iyi mücadele ettiler. 3-0 gibi net bir galibiyet aldık. Avantaj elde ettik. Buradaki güzel oyun ve galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum."

"7 gol yediler duran toptan. Buna iyi çalıştık. Daha sonra oyunu tutmasını iyi başardık. Kompakt bir şekilde rakibin karşısında kaldık. Üretkenliklerini durdurunca, kendi oyunumuz ön plana çıktı. Net bir galibiyet elde ettik. Ülke puanı için çok önemliydi. Jayden bu sene bizimle birlikte çok büyük bir gelişim içerisinde. Attığı golle büyük kulüplerin dikkatini çektiğini düşünüyorum. Kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Hem kendisi hem de Fenerbahçe'yle ilgili çok daha iyi şeyler olur umarım"

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