İsmail Kartal, 'Yerli forvet alabiliriz' demişti. O ismin kim olduğu ortaya çıktı

Pendikspor’a transfer olan Umut Nayir’in yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, forvet arayışlarında Erencan Yardımcı’yı gündemine aldı.

Eyüp’ten, Pendikspor’a sezon başında kiralık giden 21 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli ekip harekete geçti. Yönetim, hem Pendikspor hem de Eyüpspor ile görüşmelere başladı.

Transferde anlaşma olması durumunda genç forvet, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe’ye katılacak.

Galatasaray altyapısından çıkan Erencan Yardımcı, geçen sezon Alanya’da, bu sezon da Pendik’te sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da radarında olan Erencan Yardımcı, Süper Lig’de 18 maçta bin 90 dakika forma giydi, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.